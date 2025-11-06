Ab 2026! Neuer Ausrüster bei Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz wird in der nächsten Saison mit einem neuen Trikot-Ausrüster auflaufen.

Somit endet der Vertrag Uhlsport nach zehn Jahren. Die Linzer werden ab der Saison 2026/27 für mindestens fünf Jahre von Errea ausgestattet.

Das italienische Unternehmen stellt bereits die Trikots von Wehen Wiesbaden, Ingolstadt, Queens Park Rangers und Luzern her.