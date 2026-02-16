Ist Johannes Eggestein zu gut für die Bundesliga?

Stürmer Johannes Eggestein ist derzeit einer der Schlüsselspieler bei der Wiener Austria.

Nach den Siegen gegen Salzburg und Rapid hält er seit der Winterpause bei zwei Toren und einem Assist, auch davor wusste er mit Treffern und Vorlagen bereits zu überzeugen.

Harald, Patrick und Hannes diskutieren in der Ansakonferenz über den Fankommentar: "Eggestein ist der beste Spieler der Liga".

Zudem sprechen sie über seine Saison, seine Zeit in der deutschen Bundesliga, geben eine Einschätzung ab, was sie Eggestein in Zukunft zutrauen und ob er vielleicht "zu gut für die österreichische Bundesliga" ist.

