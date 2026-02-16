Erneute Ausschreitungen - Wie kann das Fan-Problem gelöst werden?

Erneute Ausschreitungen beim 348. Wiener-Derby!

Auch beim ersten Spiel der Wiener Austria gegen Rapid Wien in Favoriten, wo seit über einem Jahr wieder Fans der beiden Klubs erlaubt waren, kam es auf Seiten der Grün-Weißen zu unter anderem Böller und Raketenwürfen.

Somit stecken die Hütteldorfer nach dem 0:2 nicht nur sportlich noch weiter in der Krise, auch anderwertig sorgen sie für viel Aufsehen und Diskussionen.

In der Ansakonferenz sprechen Harald, Hannes und Patrick darüber, unter anderem darüber, wie das Fan-Problem gelöst werden kann.

