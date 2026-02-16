Ansakonferenz

Derby-Skandal: Und was jetzt?

Nach dem unrühmlichen Fan-Eklat im 348. Wiener Derby analysiert die Ansakonferenz die Folgen – sportlich, finanziell und für die Zukunft.

Violetter Freudentaumel, grün-weißer Scherbenhaufen: Die Freude über ein Wiener Derby mit Auswärtsfans hielt nur 89 Minuten!

Hannes, Harald und Patrick diskutieren den Fan-Eklat, die Konsequenzen, mögliche Strafen – und wie es besser laufen könnte.

User Kaan fragt: "Was würdet ihr gegen Rapid verhängen? Geldstrafe, Punktabzug, Zuschauersperre oder im schlimmsten Fall Zwangsabstieg?" Eure Meinung zählt!

Auch sportlich bleibt es spannend: An der Tabellenspitze passt kein Haar mehr zwischen den Klubs, der Kampf um die Top-6 läuft auf Hochtouren.

Hier ansehen:

Die 68. Episode als Podcast anhören:

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ Ansakonferenz FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz LASK TSV Hartberg SK Rapid Wien FK Austria Wien Wolfsberger AC FC Blau-Weiß Linz SCR Altach WSG Tirol SV Ried GAK Wiener Derby Derby Pyrotechnik Fans Markus Katzer Sperre Harald Prantl Patrick Gstettner Johannes Kristoferitsch