Violetter Freudentaumel, grün-weißer Scherbenhaufen: Die Freude über ein Wiener Derby mit Auswärtsfans hielt nur 89 Minuten!

Hannes, Harald und Patrick diskutieren den Fan-Eklat, die Konsequenzen, mögliche Strafen – und wie es besser laufen könnte.

User Kaan fragt: "Was würdet ihr gegen Rapid verhängen? Geldstrafe, Punktabzug, Zuschauersperre oder im schlimmsten Fall Zwangsabstieg?" Eure Meinung zählt!

Auch sportlich bleibt es spannend: An der Tabellenspitze passt kein Haar mehr zwischen den Klubs, der Kampf um die Top-6 läuft auf Hochtouren.

