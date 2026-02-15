Der Traumstart ist das violette B-Produkt

Ein Auswärtssieg in Salzburg, ein 2:0-Heimsieg im Wiener Derby – die Austria hat einen sensationellen Start ins Frühjahr hingelegt.

Die Belohnung: Sechs Punkte Vorsprung auf den Siebenten Rapid, nur ein Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg.

"Wir haben in den letzten Wochen sehr viel investiert, um genau an diesem Punkt zu sein", stellt Trainer Stephan Helm zufrieden fest.

Kein Zweifel

Die Veilchen ließen im Duell mit ihrem Wiener Erzrivalen zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, fuhren einen hochverdienten Sieg ein.

"Weil wir von der ersten bis zur 90. Minute wie ein Mann unsere Vorstellungen auf den Platz gebracht haben. Jeder kämpft für den anderen, das ist der Schlüssel", sagt Helm.