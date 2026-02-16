NEWS

Ebenbauer zu Fan-Eklat: "Niemand will Geisterspiele"

Der Bundesliga-Vorstandsvorsitzende geht von Teilsektorsperren als Sanktion nach dem Auftreten der Rapid-Fans im Derby aus. Das obliege aber dem Senat 1.

Ebenbauer zu Fan-Eklat: "Niemand will Geisterspiele" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

"Ich glaube, niemand will Geisterspiele", sagt Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer am Tag nach den Ausschreitungen von Rapid-Fans im Wiener Derby im Interview mit dem ORF.

Derby-Skandal: Und was jetzt? >>>

Jeder wolle Zuschauer im Stadion haben, "leider ist das in dem Fall nicht möglich", sagte er. Er hoffe, dass mit Teilsektorsperren ein Weg gefunden werde, um nach Ausspruch der Strafen vielleicht auch wieder positiv aufeinander zuzugehen.

Er gehe davon aus, dass es besagte Teilsektorsperren auch geben werde, Rapid und die Austria waren nach den Vorfällen beim Derby im September 2024 auf Bewährung.

"Die Klubs haben sich vor zwei Jahren darauf verständigt, dass man darauf achtet, wie das Vergehen ist, so ist auch die Sanktion. Deswegen gehe ich in so einem Fall eher von Teilsektorsperren aus und nicht von Gesamtgeisterspielen."

Das Strafmaß obliege aber dem Senat 1, dieser habe den kompletten Strafrahmen zur Verfügung. Dieser reicht von einer Geldstrafe in Höhe von 150.000 Euro bis hin zu Teilsektorsperren oder auch Geisterspielen. "Das wird man im Laufe des Verfahrens sehen", so Ebenbauer.

Mehr zum Thema

Derby-Skandal: Und was jetzt?

Derby-Skandal: Und was jetzt?

Bundesliga
27
Rapid verzichtet künftig auf Auswärtsfans in Favoriten

Rapid verzichtet künftig auf Auswärtsfans in Favoriten

Bundesliga
109
Katzer zu Derby-Ausschreitungen: "Man kann nur Gespräche führen"

Katzer zu Derby-Ausschreitungen: "Man kann nur Gespräche führen"

Bundesliga
119
Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Bundesliga
27
Krampf-Derby geht nach Pyro-Zwischenfall an die Veilchen

Krampf-Derby geht nach Pyro-Zwischenfall an die Veilchen

Bundesliga
232
Pyro am Feld! Wiener Derby geht nach Unterbrechung weiter

Pyro am Feld! Wiener Derby geht nach Unterbrechung weiter

Bundesliga
96
Diagnose da: Rapid muss lange auf Mittelfeldspieler verzichten

Diagnose da: Rapid muss lange auf Mittelfeldspieler verzichten

Bundesliga
6

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Christian Ebenbauer SK Rapid Wien FK Austria Wien Fans Senat 1