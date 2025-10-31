Bignetti: Der Elferheld und seine wertvollen Fehler

Es war ein Ausrufezeichen zur rechten Zeit, das Matteo Bignetti setzen konnte.

Der Sturm-Keeper parierte im Elfmeterschießen des Cup-Thrillers gegen die Admira den entscheidenden Versuch von Ex-"Blackie" Jörg Siebenhandl und hievte sein Team damit ins Viertelfinale – rechtzeitig, bevor der eigentlich als Stammkeeper vorgesehene Daniil Khudyakov wieder bei 100 Prozent ist und Oliver Christensen aus seiner Verletzungspause zurückkehrt.

Spätestens dann darf sich Trainer Jürgen Säumel über ein echtes Luxusproblem freuen.