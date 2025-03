Holt Austria Klagenfurt Stefan Hierländer heim?

Stefan Hierländer tritt in der laufenden Saison beim SK Sturm Graz als Reservist in Erscheinung. In der ADMIRAL Bundesliga hält der Mittelfeldspieler bei 87 Einsatzminuten in neun Partien.

Der Vertrag des 34-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, ein Karriereende soll es aber noch nicht geben: "Ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen, dass meine nähere Zukunft noch am Rasen ist", sagt Hierländer in der "Krone".

Sturm sei in Bezug auf die Zukunftspläne der erste Ansprechpartner. Doch auch SK Austria Klagenfurt könnte eine Rolle spielen.

"Wir sind bereit, uns auch mit Kärntnern zu beschäftigen, die hier ihre Karriere beenden wollen, um mehr Begeisterung zu entfachen", wird Klagenfurts Sportchef Günther Gorenzel von der "Krone" zitiert. Holen die Waidmannsdorfer den Routinier im Sommer heim?

Hierländer ist gebürtiger Kärntner und kam in der Saison 2008/09 im Wörthersee Stadion für SK Austria Kärnten zu seinem Bundesliga-Debüt. Im Sommer 2010 wechselte der fünffache österreichische Cupsieger zum FC Red Bull Salzburg. Von dort aus ging es zu RB Leipzig und im Sommer 2016 nach Graz.

