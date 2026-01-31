Hartberg mit Kantersieg im Testspiel gegen Lafnitz

Eine klare Sache ist das samstägige Testspiel des TSV Hartberg gegen den SV Lafnitz.

Auf dem Hartberger Kunstrasen setzt sich der Bundesligist gegen den Regionalligisten klar mit 7:0 durch.

Havel mit Dreierpack

Die Stürmer des TSV haben dabei ihr Visier gut eingestellt und zeichnen für sechs Treffer verantwortlich: Elias Havel trifft dreifach, Marco Hoffmann und Lukas Fridrikas jeweils doppelt. Den ersten Treffer der Partie erzielt Tobias Kainz.

Der finale Test der Steirer ist damit geglückt, in der kommenden Woche steht bereits das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause an: Der TSV gastiert am Samstag (7.2.) beim SK Rapid (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>).