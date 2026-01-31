NEWS

Hartberg mit Kantersieg im Testspiel gegen Lafnitz

Der Bundesligist lässt dem früheren Zweitligisten keine Chance und liegt schon nach der ersten Hälfte klar voran.

Hartberg mit Kantersieg im Testspiel gegen Lafnitz Foto: © GEPA
Eine klare Sache ist das samstägige Testspiel des TSV Hartberg gegen den SV Lafnitz.

Auf dem Hartberger Kunstrasen setzt sich der Bundesligist gegen den Regionalligisten klar mit 7:0 durch.

Havel mit Dreierpack

Die Stürmer des TSV haben dabei ihr Visier gut eingestellt und zeichnen für sechs Treffer verantwortlich: Elias Havel trifft dreifach, Marco Hoffmann und Lukas Fridrikas jeweils doppelt. Den ersten Treffer der Partie erzielt Tobias Kainz.

Der finale Test der Steirer ist damit geglückt, in der kommenden Woche steht bereits das erste Meisterschaftsspiel nach der Winterpause an: Der TSV gastiert am Samstag (7.2.) beim SK Rapid (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

