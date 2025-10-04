Große Erleichterung nach erstem Rieder Heimsieg

Dank eines 2:0-Siegs gegen WSG Tirol darf die SV Ried über den ersten Heimsieg in dieser Bundesligasaison jubeln (Spielbericht>>>).

Vor allem dank ihres extrem hohen Pressings gaben die Rieder den Tiroler keinen Platz, um ihr eigenes Spiel durchzuziehen. Aufgrund einiger Topchancen und zwei aberkannten Treffer der Innvierteler hätte der Sieg auch deutlich höher ausfallen können.

Für Offensivspieler Ante Bajic war das intensive Anlaufen der Rieder der entscheidende Faktor: "Ich glaub schon dass, das heute der Schlüssel zum Erfolg war. Wenn man sich die vorherigen Spiele anschaut, sieht man, dass wir das drinnen haben. Wir wollen mutig spielen und haben nach 90 Minuten verdient gewonnen."

Das den Riedern in der neunten Runden nun auch der erste Heimsieg gelungen ist sorgt für Erleichterung. "Wir wollen diesen Sieg unbedingt einfahren, weil jetzt haben wir schon lang gewartet. Jetzt ist es umso schöner das es geklappt hat", sagt der Torschütze zum 1:0, Mark Grosse gegenüber "Sky".

"Das reicht nicht für die Bundesliga"

Ganz anders war die Stimmung bei der WSG. Die hatten über die gesamte Spielzeit keinen Zugriff auf die Partie und kamen zu keiner wirklich gefährlichen Torchance.

"Wir haben heute unsere schlechteste Saisonleistung gebracht. Sonst gibt es nicht viel zu sagen, außer dass das nicht für die Bundesliga reicht. Schlussendlich sind wir mit 2:0 gut bedient", sagt WSG-Stürmer Thomas Sabitzer sichtlich enttäuscht.

Auch WSG-Kapitän Valentino Müller kann seinem Teamkollegen nur zustimmen: "Von der ersten bis zur letzten Minute war das viel zu wenig von uns, die Leistung war richtig enttäuschend und so haben hochverdient verloren,"