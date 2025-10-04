WSG ohne Chance: Ried feiert ersten Heimsieg der Saison

Die SV Ried darf über den ersten Heimsieg in dieser Bundesligasaison jubeln.

Die Innviertler feiern in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen souveränen 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol. Die Oberösterreicher zeigen sich über die gesamte Partie als die dominante Mannschaft und lassen den Tirolern keine Chance.

Ried geht mit Elfmeter in Front

Ried startet aktiver in die Partie. In der 12. Minute bekommen die Innviertler einen Elfmeter zugesprochen. Nach einem Fehler von Jamie Lawrence taucht Ante Bajic alleine vor dem Tor der Tiroler auf. WSG-Keeper Adam Stejskal versucht die Situation noch zu klären, räumt dabei aber den Rieder ab. Den Strafstoß verwandelt Mark Grosse souverän zum 1:0 (15.).

Auch nach der Führung bleiben die Rieder am Drücker. Mit einem extrem hohen Pressing geben die Innviertler den Tiroler kaum Platz, um ihr Spiel durchzuziehen.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zappelt die Kugel erneut im Netz der Wattener. Van Wyk köpft nach einer Flanke von Bajic zur vermeintlichen 2:0-Führung. Allerdings stand Bajic im Vorfeld knapp im Abseits.

Van Wyk mit der Entscheidung

Auch in der zweiten Hälfte bleibt Ried die dominante Mannschaft. Immer wieder kommen die Innviertler vor das Tor der Tiroler, jedoch gelingt es ihnen zunächst nicht die Führung auszubauen.

In der 72. Minute landet der Ball erneut im Tor der Tiroler, aber wieder zählt der Treffer nicht, da gleich drei Spieler im Abseits stehen.

Etwas später ist es dann aber doch soweit. Nach einem schönen Pass von Grosse dribbelt sich Van Wyk in den Strafraum und schlenzt den Ball perfekt ins lange Eck zum 2:0-Endstand (80.). Ried springt damit in der Tabelle auf Rang sieben, die WSG rutscht auf Platz zehn ab.

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt