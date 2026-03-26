GAK gewinnt Test-Derby gegen Zweitliga-Klub

Der GAK 1902 bestätigt seine gute Form.

Die Grazer schlagen die Kapfenberger SV am Donnerstag in einem Testspiel mit 2:0.

Für beide Tore zeichnet sich Murat Satin verantwortlich - der Mittelfeldspieler trifft in Minute 16 per Distanzschuss zur Führung und besorgt kurz vor Schluss mit einem feinen Lupfer den Endstand (89.).

Die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer liegt in der ADMIRAL Bundesliga auf dem dritten Platz der Quali-Gruppe, die KSV rangiert auf Platz zwölf.