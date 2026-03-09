Geht der WAC-Kapitän im Sommer von Bord?

Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 hat WAC-Kapitän Dominik Baumgartner seine Wichtigkeit für die Wolfsberger erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Auch wenn der Treffer nicht zu einem Punktgewinn gegen den LASK reichte, zeigte er doch, dass sich der WAC gerade in schwierigen Situationen auf den Innenverteidiger verlassen kann.

Seit Sommer 2020 steht Baumgartner beim WAC unter Vertrag, seit der abgelaufenen Saison hat er zudem das Kapitänsamt inne. Doch auch wenn der 29-Jährige mit über 200 Einsätzen für die Lavanttaler der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader ist, steht hinter seiner Zukunft ein Fragezeichen. Das Arbeitspapier des Innenverteidigers läuft in diesem Sommer aus, ein Angebot zur Vertragsverlängerung liegt noch nicht vor.

Noch kein Angebot? "Wir kennen es ja beim WAC..."

Aktuell liegt Baumgartners voller Fokus ohnehin darauf, mit dem WAC möglichst schnell den Klassenerhalt zu fixieren, wie er gegenüber LAOLA1 betont. Die Tatsache, dass noch keiner der WAC-Verantwortlichen bei ihm vorstellig geworden ist, scheint ihn kaum zu beunruhigen:

"Wir kennen es ja beim WAC, dass das relativ lange dauert. Dann schauen wir, was mit mir passiert. Im Fußball geht es sehr, sehr schnell, das habe ich selbst auch schon sehr oft erlebt. Keine Ahnung, was dann passiert und in welche Richtung es geht."

Baumgartner: "Will nichts ausschließen"

Ob der 29-Jährige seine Zukunft beim WAC sieht? "Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich grundsätzlich wohlfühle in Wolfsberg, aber ich will nichts ausschließen. Wenn ein spannendes anderes Angebot kommt, hört man sich das natürlich auch an. Ich bin jetzt auch in einem Alter, wo es irgendwann auch gegen Karriereende hingeht, ich werde jetzt auch 30. Von dem her schauen wir, was passiert", so der WAC-Kapitän. Ein klares Treuebekenntnis hört sich anders an.

Auch eine Reunion mit Ex-Trainer Dietmar Kühbauer beim LASK will Baumgartner nicht ausschließen. "Das Thema haben wir schon einmal gehabt mit verschiedenen Vereinen. Wie gesagt: Ich höre mir natürlich vieles an, aber da irgendeinen Verein zu nennen, wäre nicht seriös, weil es so weit weg ist", gibt der Innenverteidiger zu verstehen.

Nach Saisonende werde er sich "mit dem Verein zusammensetzen". Aufgrund seiner Verbundenheit zum Klub ist "die erste Priorität mit dem WAC zu sprechen".