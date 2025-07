Geglückte Cup-Generalprobe: WAC gewinnt letztes Testspiel

Der WAC hat zum Abschluss der Vorbereitung einen Sieg gefeiert.

Das Team von Trainer Didi Kühbauer gewinnt bei der Saisoneröffnung in der Lavanttal-Arena mit 1:0 gegen den kroatischen Erstligisten NK Istra 1961. Das Goldtor in einer recht ausgeglichenen Partie mit leichten Vorteilen für die Kärntner erzielt Alessandro Schöpf in der 36. Minute.

Drei Tage nach dem Sieg im Testspiel-Kracher gegen Beskitas glückt dem WAC damit die Generalprobe für die erste Runde im ÖFB Cup gegen SPG Wallern/St. Marienkirchen. Gegen den Regionalliga-Mitte-Klub beginnt für die Wolfsberger am Freitag die "Mission Titelverteidigung".

