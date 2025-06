Mittelstürmer Arbnor Prenqi wechselt aus der Regionalliga Ost zum GAK.

Der 25-jährige Kosovare machte beim SC Neusiedl am See mit seinem Torriecher auf sich aufmerksam. In der abgelaufenen Ostliga-Spielzeit erzielte der Stürmer 25 Tore in 29 Spielen und krönte sich zum Torschützenkönig.

Der Goalgetter wurde unter anderem in der Rapid-Akademie und bei der First Vienna ausgebildet. Danach lief er für Wiener Neustadt, Traiskirchen und den Wiener Sport-Club auf. Nach fünf Jahren in der dritthöchsten Liga schafft er nun den Schritt in die Bundesliga. Prenqi unterzeichnet einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Sportdirektor Dieter Elsneg lobt den Neuzugang: "Arbnor war in dieser Saison wohl einer der herausragendsten Stürmer aller Regionalligen. Er vereint enormes Tempo mit beeindruckendem Talent und bringt ein Profil mit, das in dieser Form nur selten zu finden ist. Er möchte sich im Profibereich erstmals beweisen – und wir freuen uns, ihm die Plattform zu bieten, um als Spätstarter richtig durchzustarten."