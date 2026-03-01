Sturm dreht 0:2 – wartet aber weiter auf Auswärtssieg

Sturm Graz holt in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga ein 2:2 beim WAC (Zum Spielbericht>>>). Der amtierende Meister liegt zwischenzeitlich mit 0:2 zurück, zeigt Moral und bleibt dennoch seit drei Monaten ohne Auswärtssieg. Der letzte datiert vom 30. November 2025 in Hartberg.

Tabellarisch ist die Lage stabil: Sturm ist Zweiter und fix in der Meistergruppe. Doch die Konstanz fehlt.

WAC hadert nach 2:2 gegen Sturm: "Das kostet uns den Sieg"

"Ich habe mich sicher gefühlt"

Matchwinner aus Grazer Sicht ist Otar Kiteishvili. Der Georgier erzielt mit seinen Saisontoren neun und zehn beide Treffer, darunter den wichtigen Anschlusstreffer per Elfmeter.

"Der Trainer hat mich gefragt, ob ich reinkomme und auch gleich den Elfmeter schieße", sagt der Doppeltorschütze nach dem Spiel bei "Sky". Er habe sich sicher gefühlt und sofort zugesagt. Der Strafstoß bringt Sturm zurück ins Spiel. Beim zweiten Treffer, den "der georgische Messi" erst im Nachschuss verwandeln konnte, zeigt er sich selbstkritisch: "Der zweite war dann nicht so sauber."

Wichtig ist für ihn jedoch das Ergebnis. Nicht die persönliche Leistung habe das Spiel verändert, sondern die Reaktion der Mannschaft.

Moral beim "Angstgegner"

Trainer Fabio Ingolitsch hebt vor allem die Mentalität hervor. "Wenn du hier 2:0 hinten bist beim sogenannten Angstgegner, wo du die letzten Jahre sehr wenig geholt hast, dann ist das schon ein Nackenschlag."

Der Elfmeter zum 1:2 sei der Wendepunkt gewesen. Kurz darauf profitiert Sturm auch von der Roten Karte gegen den WAC. "Das ist uns natürlich entgegengekommen", gibt Ingolitsch offen zu. Entscheidend sei aber gewesen, dass seine Mannschaft weiter investiert habe. "Wir haben uns nicht aufgegeben."

Fix oben trotz wenig Konstanz

Am Ende steht ein Punkt. Einer, der Moral beweist aber die Auswärtsbilanz nicht verbessert. Seit dem 30. November 2025 wartet Sturm auf einen Sieg in der Fremde und kann unter Ingolitsch keine Serie starten – unter dem Salzburger konnten die Grazer noch keine zwei Spiele in Folge gewinnen.

Zum Abschluss des Grunddurchgangs empfängt der SK Sturm Ingolitschs Ex-Team Altach, mit dem die Grazer nach dem Cup-Aus noch eine Rechnung offen haben.