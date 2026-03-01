Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
2:2
1:0 , 1:2
  • Boris Matic
  • Erik Kojzek
  • Otar Kiteishvili
NEWS

WAC hadert nach 2:2 gegen Sturm: "Das kostet uns den Sieg"

Der WAC spielt stark, führt und kontrolliert Sturm lange – am Ende steht ein 2:2. "Der Doppelschlag kostet uns den Sieg", sagt Baumgartner. Trainer Atalan spricht von "zwei verlorenen Punkten".

Der WAC muss sich in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem 2:2 gegen Sturm Graz begnügen (Zum Spielbericht>>>). Nach starker Leistung und langer Kontrolle über den Meister überwiegt am Ende die Enttäuschung.

Dominik Baumgartner sieht sein Team im Interview mit "Sky" nach dem Spiel über weite Strecken klar überlegen. "Ich glaube, wir haben über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht, haben Sturm komplett unter Kontrolle gehabt." Der WAC sei näher am dritten Treffer gewesen als Sturm am Ausgleich.

Dann kippt die Partie innerhalb weniger Minuten. "Wir waren mehr drauf und dran, dass wir das 3:0 schießen, und dann passiert ein Doppelschlag, der uns eigentlich den Sieg kostet." Zwei schnelle Treffer bringen Sturm zurück – und aus einem möglichen Heimsieg wird am Ende nur ein Punkt, so der Kapitän.

Sturm dreht 0:2 – wartet aber weiter auf Auswärtssieg

Rote Karte und Elfmeter als Wendepunkt

Trainer Ismael Atalan ordnet das Spiel ähnlich ein, verweist aber auch auf die Rahmenbedingungen. "Ich glaube, es ist unser fünftes Spiel. Es ist die dritte rote Karte. Das ist der vierte Elfmeter." Für ihn sind das Faktoren, die eine Partie verändern.

Bis zur Roten Karte habe seine Mannschaft den amtierenden Meister "in allen Belangen komplett kontrolliert". Auch in beiden Halbzeiten sei man das dominantere Team gewesen. Erst mit der Unterzahl und dem Strafstoß wäre das Momentum gekippt.

Verpasste Chance

"Im Endeffekt stehen wir hier mit zwei verlorenen Punkten", bilanziert Atalan. Für ihn ist es weniger ein gewonnener Zähler als vielmehr eine verpasste Chance.

Statt eines möglichen Heimsiegs steht am Ende ein 2:2 und damit auch das Ende aller Hoffnungen auf die Meistergruppe. Der WAC rutscht auf Rang zehn ab - ein Rückstand, der nicht mehr aufzuholen ist.

Im letzten Spiel des Grunddurchgangs wartet auswärts der LASK. Viel Zeit zum Hadern bleibt nicht.

