FK Austria Wien FK Austria Wien FAK LASK LASK ASK
Endstand
2:2
0:1 , 2:1
  • Aleksandar Dragovic
  • Johannes Eggestein
  • Moses Usor
  • Christoph Lang
NEWS

Dragovic knackt Rekord von Toni Polster!

Mit seinem Ausgleichstreffer gegen den LASK bricht "Drago" einen über 25 Jahre alten Rekord von der Austria-Legende.

Dragovic knackt Rekord von Toni Polster! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Lange musste Aleksandar Dragovic auf sein erstes Bundesliga-Tor nach seiner Rückkehr zur Wiener Austria warten.

Beim 2:2 gegen den LASK (zum Spielbericht >>>) gelang es dem Abwehrchef - endlich, aus Sicht der "Veilchen". In Minute 47 schweißt Dragovic die Kugel, noch leicht abgefälscht, ins Netz.

Über 15 Jahre dazwischen

Für den 34-Jährigen ist es erst das zweite Bundesliga-Tor in 114 Einsätzen. Zum ersten und bis heute einzigen Mal traf Dragovic am 4. Dezember 2010 gegen Salzburg.

Damit liegen exakt 5.566 Tage zwischen seinem ersten und zweiten Tor in der Liga. Dragovic stellt damit einen neuen Rekord auf, wie die Daten von Opta zeigen. Bislang hielt diesen die Austria-Ikone Toni Polster, bei ihm lagen 4697 Tage zwischen zwei Toren.

