Standpunkt

Braucht das ÖFB-Team Sasa Kalajdzic?

Nach langer Verletzungspause meldet sich Sasa Kalajzic zurück – reicht das für ein Comeback im Nationalteam?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 18 dreht sich alles um Sasa Kalajdzic. Der LASK-Stürmer ist nach langer Verletzungspause zurück auf dem Platz und sammelt wieder Spielzeit – und Scorerpunkte.

Doch reicht das schon für eine Rückkehr ins Team von Ralf Rangnick? Braucht das ÖFB-Team vor der WM 2026 einen Stürmertyp wie Kalajdzic – oder ist die Konkurrenz im Angriff bereits stark genug?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Erich Elsigan (HEUTE) und Florian Hager (LAOLA1) über Kalajdzics Form, seine Rolle im Sturmzentrum und die Frage, ob ein Comeback im Nationalteam realistisch – oder überhaupt notwendig – ist.

Hier ansehen:

Die 18. Episode als Podcast anhören:

Diese ÖFB-Teamspieler debütierten bisher unter Rangnick

Patrick Wimmer
Romano Schmid

Slideshow starten

3 Bilder

