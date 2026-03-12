Das sagt Katzer über die Zukunft von Antiste und Weimann

Janis Antiste erzielte gegen Salzburg bei seinem Comeback für den SK Rapid gleich das Goldtor gegen den FC Red Bull Salzburg.

Und das, nur kurz nachdem die an eine gewisse Einsatzzahl geknüpfte Kaufpflicht gegenüber Sassuolo wegverhandelt wurde.

Hoff Thorup: "Es sind zu viele Verletzungen"

Laut Rapids Geschäftsführer Sport, Markus Katzer, hätte man weiterhin die Möglichkeit, den Franzosen über die Saison hinaus zu halten. "Wir schauen, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt. In Wahrheit startet er erst jetzt."

Katzer sieht Weimann als "Riesenverstärkung"

Groß ist Rapids Interesse, dass Weimann über das Saisonende hinaus bleibt. Der von Derby ausgeliehene 34-Jährige sei eine "Riesenverstärkung" sowie "spielerisch und mit seiner Erfahrung, aber auch mit seiner Persönlichkeit ein Puzzlestück, das uns in verschiedenen Spielen gefehlt hat", meinte Katzer.

"Er ist ein richtig feiner Typ, mit dem man sehr, sehr gerne spricht. Wir können uns natürlich vorstellen, dass er auch nächste Saison da ist." Er wolle kommenden Gesprächen aber nicht vorgreifen.

Ein Neustart mit den Fans

Vorerst steht für Rapid die Meistergruppe im Mittelpunkt. "Wir haben ganz viele enge Spiele vor uns", erklärte Katzer.

Chefcoach Johannes Hoff Thorup will auch die Fans wieder mit ins Boot holen. "Für mich ist es ein Neustart", sagte der 37-Jährige auf die zuletzt mitunter ausgebliebene Unterstützung angesprochen.

Er verstehe, dass der Anhang von der Situation frustriert sei. Zwölf Pflichtspiele in Folge war Rapid bis Ende Februar sieglos, zuletzt gab es aber sieben Punkte aus drei Ligaspielen.

"Haben dem Salzburg-Spiel nicht die Champagner-Flaschen aufgemacht"

Der Druck werde mit dem Erreichen der Top 6 nicht abfallen, betonte Hoff Thorup. "Wir haben nach dem Salzburg-Spiel nicht die Champagner-Flaschen aufgemacht und tagelang gefeiert."

Zwar sei die Partie bezüglich Einsatz, harter Arbeit und Teambereitschaft "außergewöhnlich" gewesen, meinte der frühere Norwich-City-Coach. "Es waren absolut keine Egos auf dem Platz, aber ich habe höhere Erwartungen an unser Performance-Level. Damit haben wir diese Woche angefangen."