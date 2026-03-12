NEWS

Hoff Thorup: "Es sind zu viele Verletzungen"

Markus Katzer hofft, dass durch den Meistergruppen-Einzug der Befreiungsschlag gelang. Coach Johannes Hoff Thorup will der Verletzungsanfälligkeit den Kampf ansagen.

Hoff Thorup: "Es sind zu viele Verletzungen" Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Drei Punkte fehlen dem SK Rapid vor Beginn der Meistergruppe nur noch auf die Tabellenspitze der ADMIRAL Bundesliga.

Mit einem Sieg am Sonntag in Salzburg würden die Hütteldorfer an den strauchelnden Bullen vorbeiziehen. Auf Kampfansagen verzichteten die Grün-Weißen aber.

"Jetzt ist natürlich vieles möglich, wenn man auf die Tabelle schaut", meinte Sport-Geschäftsführer Markus Katzer bei einem Medientermin am Donnerstag. Ziel bleibe ein Startplatz in der Europacup-Qualifikation.

Hoffnung auf "so eine Art Befreiungsschlag"

"Wir hoffen, dass es für die Mannschaft so eine Art Befreiungsschlag war", sagte Katzer über den 1:0-Heimsieg am Sonntag gegen Salzburg, mit dem es Rapid noch aus eigener Kraft in die Top 6 geschafft hatte. Nun gelte es, den Schwung in den Finaldurchgang mitzunehmen.

In diesen begleiten die Wiener allerdings weiterhin Verletzungssorgen. Zuletzt erwischte es den 19-jährigen Daniel Nunoo, den Trainer Johannes Hoff Thorup als eine der positivsten Überraschungen seiner bisherigen Amtszeit nennt, mit einer Muskelverletzung.

Verletzungsanfälligkeit im Fokus

Hoff Thorup will sein Team in puncto Prävention besser aufstellen. "Fakt ist, es sind zu viele Verletzungen. Nicht nur in den vergangenen Wochen, sondern auch in den vergangenen Monaten und Saisonen", meinte der Däne, der seit Jahreswechsel im Amt ist.

"Ich habe einige Lösungen, wie wir das handhaben. Aber das ist etwas, das Zeit braucht. Die Ergebnisse kann man nicht nach ein paar Wochen messen." Bei den Verbesserungen gehe es nicht notwendigerweise um mehr Personal, sondern darum, wie man die verfügbaren Informationen nutze.

Laut Katzer habe man bereits einige Dinge verändert, etwa den "Head of Sport Performance" Alexander Steinbichler zur Datenauswertung noch näher ans Team geholt. Das Thema Spielerverfügbarkeit begleite Rapid besonders bei den Offensivakteuren, gestand der Sportchef. "Das ist ein Riesenfaktor, ob du in einer Saison erfolgreich sein kannst oder nicht."

Mehr zum Thema

Das sagt Katzer über die Zukunft von Antiste und Weimann

Das sagt Katzer über die Zukunft von Antiste und Weimann

Bundesliga
22 Angeklagte nach Platzsturm beim 343. Wiener Derby vor Gericht

22 Angeklagte nach Platzsturm beim 343. Wiener Derby vor Gericht

Bundesliga
14
SK Rapid holt Kerschbaum zurück

SK Rapid holt Kerschbaum zurück

Bundesliga
31
Diagnose da: So lange muss Rapid auf Nunoo verzichten

Diagnose da: So lange muss Rapid auf Nunoo verzichten

Bundesliga
15
Braucht das ÖFB-Team Sasa Kalajdzic?

Braucht das ÖFB-Team Sasa Kalajdzic?

LAOLA1
5
Austria: Vorwürfe gegen Zagiczek und Werner "substanzlos"

Austria: Vorwürfe gegen Zagiczek und Werner "substanzlos"

Bundesliga
5
Trump rät Iran aus Sicherheitsgründen von WM-Teilnahme ab

Trump rät Iran aus Sicherheitsgründen von WM-Teilnahme ab

FIFA WM

Kommentare

Fußball Andreas Weimann Markus Katzer Johannes Hoff Thorup Daniel Nunoo Janis Antiste Alexander Steinbichler SK Rapid Wien Admiral Bundesliga