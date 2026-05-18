Fix! Salzburg trennt sich von Beichler

Nächster Trainerwechsel bei den "Bullen"!

Was sich in den letzten Stunden schon angedeutet hat, ist nun offiziell. Der FC Red Bull Salzburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Daniel Beichler.

Der 37-Jährige übernahm den Posten erst im Februar dieses Jahres. Nach 14 Pflichtspielen als Chefcoach ist er nun wieder Geschichte.

In seiner kurzen Amtszeit gelangen Beichler nur vier Siege aus 13 Ligaspielen. Die "Bullen" beendeten die Saison damit auf Platz drei und damit so schlecht, wie noch nie in der Red-Bull-Ära. Im ÖFB-Cup-Halbfinale scheiterte man zudem an Altach.

Auch Junuzovic muss gehen

Neben Beichler müssen auch seine Co-Trainer Raphael Ikache, der in die Red-Bull-Akademie zurückkehrt, und Zlatko Junuzovic gehen.

"Leider waren die Wochen unter Daniel Beichler als Cheftrainer nicht so, wie wir uns das erwartet hatten. Wir wissen, dass er die Mannschaft in einer durchaus schwierigen Situation übernommen und viel versucht hat, um den Turnaround zu schaffen. Am Ende waren weder die Ergebnisse noch die sportlichen Leistungen so, wie wir sie von unserer Mannschaft erwarten, weshalb wir jetzt diesen Schritt setzen müssen", wird Sportchef Marcus Mann in der Aussendung zitiert.

Weiters sagt er: "Wir wollen die neue Saison mit einer ganz neuen sportlichen Führung beginnen, weshalb wir diese Entscheidung rasch und dennoch nach reiflicher Überlegung und Analyse getroffen haben. Wir bedanken uns bei Daniel Beichler und auch bei Zlatko Junuzovic für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für die weitere Karriere!"

Wer die Nachfolge antreten wird, ist noch nicht klar.