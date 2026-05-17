Beichler soll vor dem Aus in Salzburg stehen

Beim FC Red Bull Salzburg könnte ab Sommer - interimistische Lösungen eingerechnet - der achte Trainer binnen drei Jahren an der Seitenlinie stehen.

Laut einem Bericht der "Krone" wird Daniel Beichler im Rahmen des groß angelegten Umbruchs in der Mozartstadt ebenfalls weichen müssen. Der 37-Jährige übernahm erst Ende Februar vom Thomas Letsch und besitzt noch einen Vertrag bis 2028.

Dem Steirer gelang es im Frühjahr nicht, die "Bullen" zu stabilisieren - im Gegenteil. Mit einem Punkteschnitt von 1,07 pro Spiel weist er den mit großem Abstand niedrigsten Wert aller Trainer in der Red-Bull-Ära auf.

"Bullen"-Sportchef Marcus Mann und Geschäftsführer Wirtschaft Stephan Reiter lehnten am Sonntag, nach der abschließenden Heimniederlage gegen den TSV Hartberg (Spielbericht>>>), Interview-Anfragen von "Sky" ab.