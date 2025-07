Jetzt ist es fix!

Leverkusen-Talent Kerim Alajbegovic (17) wechselt zum FC Red Bull Salzburg. Der bosnische U21-Nationalspieler, mit 17 Jahren und 6 Monaten der jüngste Torschütze in deren Geschichte, unterschreibt bis 2029.

In Leverkusen spielte der Youngster in der U19 des deutschen Vizemeisters und überzeugte mit 15 Toren sowie 13 Vorlagen in 29 Spielen.

Gleich bei den Profis

"Kerim Alajbegovic hat zuletzt in der U19 von Leverkusen herausragende Leistungen gezeigt. Er ist ein sehr kreativer Spieler, torgefährlich und beidbeinig. Trotz Anfragen etlicher anderer Klubs hat er sich für uns entschieden, worüber wir uns sehr freuen. Damit haben wir in der Offensive noch mehr Flexibilität und Qualität. Wir wissen aber auch, dass er noch sehr jung ist, weshalb wir ihm die nötige Zeit zur Eingewöhnung geben werden", freut sich Sportgeschäftsführer Rouven Schröder.

Der offensive Mittelfeld-Mann selbst meint: "Ich bin überglücklich, dass der Transfer geklappt hat, und kann es gar nicht mehr erwarten, beim FC Red Bull Salzburg loslegen zu können. Für mich ist es die richtige Wahl, weil es ja bekannt ist, dass sich viele junge Spieler hier in Salzburg extrem gut weiterentwickelt haben. Das will ich ebenfalls tun."

Der Deutsch-Bosnier dürfte sich gleich im Profikader der Salzburger versuchen. Von einer Weitergabe zum Kooperationsverein FC Liefering ist in der Transfermeldung vorerst keine Rede.