Offiziell! Altach präsentiert Ingolitsch-Nachfolger

Das Warten hat ein Ende. Wenige Tage nach dem offiziellen Trainingsstart können die Vorarlberger auch einen neuen Cheftrainer vorstellen.

Offiziell! Altach präsentiert Ingolitsch-Nachfolger Foto: © GEPA
Der SCR Altach hat einen neuen Cheftrainer!

Ognjen Zaric übernimmt das vakante Traineramt im Ländle und tritt damit die Nachfolge von Fabio Ingolitsch an. Das gab der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga am Freitag offiziell bekannt.

Der 36-jährige Tiroler war bis Dezember 2024 beim FC Winterthur als Trainer tätig, wo er zuvor auch als Co-Trainer arbeitete. Erfahrung sammelte er außerdem beim FC Basel in der U18 und U21.

Nuhiu und Mahop bleiben Co-Trainer

Das bestehende Trainerteam bleibt unverändert. Damit werden Atdhe Nuhiu und Louis Ngwat-Mahop weiter als Assistenten unter Zaric fungieren.

"Ognjen Zaric bringt einen spannenden und vielseitigen Werdegang mit. Als junger österreichischer Trainer konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln und kennt den hiesigen Fußball dennoch bestens. In den persönlichen Gesprächen hat er sowohl fachlich als auch in seiner Persönlichkeit überzeugt und steht für eine klare Ausrichtung. Er tritt als Teamplayer auf, der großen Wert auf Zusammenarbeit und eine gemeinsame sportliche Ausrichtung legt", wird Sportdirektor Philipp Netzer in einer Aussendung zitiert.

Auch der neue Cheftrainer ist voller Vorfreude: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SCR Altach. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr überzeugend und haben mir gezeigt, wie klar und professionell der Verein aufgestellt ist. Der SCR Altach verfügt über eine klare sportliche Identität und eine stringente Ausrichtung, an die ich sehr gerne anknüpfen möchte. Gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben."

Bereits um 16 Uhr wird Zaric auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

