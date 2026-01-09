Canadi, Klose & Co.: Die Altach-Trainer der letzten 20 Jahre

Seit dem Aufstieg in die Erste Liga 2004 herrschte auf der Altacher Trainerbank ein reges Kommen und Gehen.

Nun heißt der neue Mann an der Seitenlinie Ognjen Zaric >>>

Zwei Altacher Trainer der letzten 20 Jahre landeten gleich zweimal im Ländle, einer sprang doppelt als Interimstrainer ein, wurde dann Cheftrainer und später Sportlicher Leiter. Ein Weltmeister scheiterte grandios, einem anderen Ex-Profi gelang später als Coach eine internationale Karriere.

Alle Altacher Trainer seit dem Aufstieg ins Profigeschäft zum Durchklicken: