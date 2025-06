Fix! Blau-Weiß Linz holt Keeper von Red Bull Salzburg

Nächster Neuzugang im Tor von Blau-Weiß Linz!

Vor wenigen Stunden gaben die Stahlstädter die Verpflichtung von Viktor Baier von Viktoria Pilsen als neue Nummer eins offiziell bekannt (Hier nachlesen >>>).

Jetzt hat der Bundesligist nochmal nachgelegt: Torhüter Valentin Oelz (20) kommt vom FC Red Bull Salzburg nach Linz und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028.

"Mit Valentin bekommen wir einen sehr talentierten und gut ausgebildeten österreichischen Torhüter, der in Salzburg Teil der ersten Mannschaft war und auch schon Erfahrung in der 2. Liga sammeln durfte", wird Sportdirektor Christoph Schößwendter in der Aussendung zitiert.

Meister mit der U18 von Red Bull Salzburg

Der gebürtige Linzer war lang im Nachwuchs des LASK aktiv und wechselte dann vor drei Jahren zum FC Liefering, wo er mit der U18 der Red Bull Fußballakademie Meister wurde. Im Sommer 2024 folgte der Wechsel zu Red Bull Salzburg.

Weiters sagt Schößwendter über die Verpflichtung: "Außerdem bringt er nicht nur alle Voraussetzungen mit, um in Zukunft in der 1. Bundesliga zwischen den Pfosten zu stehen, sondern neben seinem Entwicklungspotenzial auch die richtige Einstellung und Arbeitermentalität. Wir freuen uns sehr, dass sich ein junger oberösterreichischer Torhüter unserem Weg anschließt."

"Ich freue mich schon riesig auf meine kommende Aufgabe bei Blau-Weiß Linz und kann es kaum abwarten, ab nächster Woche in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Das Vertrauen, das ich bei diesem Klub verspüre, als auch die positive Entwicklung des Klubs, die ich von außen mitverfolgen konnte, stimmt mich enorm positiv, und ich brenne darauf, für die blau-weißen Farben aufzulaufen", so Valentin Oelz.

