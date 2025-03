Fitz-Wechsel nach Vancouver wohl vorerst vom Tisch

Dominik Fitz spielt in der laufenden Saison beim FK Austria Wien groß auf. In 19 Bundesliga-Spielen erzielte er sieben Tore, zudem bereitete er zehn Treffer vor.

Zuletzt wurde der 25-Jährige mit einem Wechsel zu MLS-Klub Vancouver Whitecaps FC in Verbindung gebracht (hier nachlesen >>>). Ein Transfer nach Kanada soll vorerst jedoch vom Tisch sein.

MLS-Insider Tom Bogert schreibt auf X, dass sich die Whitecaps weiterhin auf der Suche nach einem Offensivspieler befinden. Im Zuge dessen hätten sich die Kanadier mit Fitz befasst, inzwischen sollen allerdings andere Spieler in den Fokus gerückt sein.

Manuel Veth, der bei "transfermarkt" für den nordamerikanischen Fußball zuständig ist, berichtet auf Bluesky ebenso, dass das Franchise aus Vancouver nicht vor einer Fitz-Verpflichtung steht. Der Austria-Spieler sei zwar gescoutet worden, konkrete Verhandlungen zwischen den Vereinen oder mit Fitz soll es aber nicht gegeben haben.

(Artikel wird unter dem Video fortgesetzt)

Aus den Postings geht es nicht ganz klar hervor, Bogert und Veth dürften sich jedoch auf das aktuell geöffnete MLS-Transferfenster beziehen, dieses schließt am 23. April.

Im Sommer könnte es also zu einem Fitz-Transfer nach Kanada kommen. Darüber berichtete zuletzt "oe24". Das Medium beruft sich auf einen Austria-Insider und schreibt, dass Fitz im Sommer für kolportierte drei Millionen Euro zu den Whitecaps wechseln wird. Das MLS-Sommer-Transferfenster ist zwischen 24. Juli und 21. August geöffnet.

Ein spekulatives Szenario: Die Vancouver Whitecaps könnten Fitz auf ihre Discovery List gesetzt haben. Wählt ein MLS-Franchise einen Spieler für die Discovery List aus, darf das Franchise exklusiv mit dem Spieler verhandeln und ihn gegebenenfalls verpflichten.

Möglicherweise haben sich die Kanadier mit dieser Variante gegenüber den anderen MLS-Teams gewissermaßen ein "Vorkaufsrecht" für einen Fitz-Sommer-Wechsel gesichert. Die New York Red Bulls wurden in der Vergangenheit ebenfalls mit dem Austria-Eigengewächs in Verbindung gebracht. Der Vertrag des Offensivspielers bei den "Veilchen" läuft im Sommer 2026 aus.

Die Vancouver Whitecaps sind jedenfalls erfolgreich in die neue MLS-Saison gestartet: In den ersten beiden Spielen gab es jeweils einen Sieg (4:1 gegen die Portland Timbers und 2:1 gegen LA Galaxy).

Der vorletzte Absatz des Artikels wurde um 12:10 Uhr aktualisiert.

Sources: Vancouver Whitecaps continue to be active in search for another attacking addition. Club considering multiple targets.



Whitecaps looked into Austria Wien midfielder Dominik Fitz, but have turned attention elsewhere.



Vancouver off to strong start to 2025. pic.twitter.com/CVYe8cD0hE