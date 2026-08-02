Verpatzter Liga-Auftakt: Austria geht beim WAC unter

Austria Wien muss sich zum Auftakt der ADMIRAL Bundesliga beim Wolfsberger AC deutlich geschlagen geben. Die Kärntner kommen zu einem hochverdienten 3:0-Sieg über den FAK.

Nach einem ersten Abtasten übernehmen die Gastgeber das Spielgeschehen - die Austria findet speziell in der ersten halben Stunde kein Rezept gegen das hohe Pressing der Lavanttaler.

So geht der WAC in der 18. Minute auch verdient in Führung: Fabian Wohlmuth lässt rechts außerhalb des Strafraums Kang-hee Lee stehen und spielt scharf zur Mitte.

Ibrahim Buhari bekommt die Hereingabe an den Arm, Schiedsrichter Alexander Harkam zögert nicht lange und entscheidet auf Strafstoß. Diesen verwertet Giacomo Vrioni sicher zur Führung.

Zweiter Wolfsberg-Treffer wird zurückgenommen

Beinahe glückt den Hausherren sogar der Doppelschlag: Wohlmuth setzt sich im Zweikampf mit Lee durch und flankt zur Mitte, Donis Avdijaj verwertet per Kopf - nach VAR-Check wird der Treffer jedoch wieder zurückgenommen (21.).

Während die Austria lange Schwierigkeiten hat, ins Spiel zu finden, scheitert Vrioni mit der nächsten Top-Chance an Samuel Sahin-Radlinger (32.).

In der Schlussphase von Halbzeit eins kommen die Gäste dann doch zu Gelegenheiten: Die beste Chance hat Reinhold Ranftl mit einem Schuss außerhalb des Strafraums, der knapp am Tor von Nikolas Polster vorbei geht.

WAC sorgt für klare Verhältnisse

In Halbzeit zwei gelingt den Kärntner ein Traum-Start.

Avdijaj bleibt mit etwas Glück am Ball und taucht vor Sahin-Radlinger auf. Die Nummer zehn der Wolfsberger spielt auf den freistehenden Sky Schwarz ab, dessen abgefälschter Schuss zum 2:0 im Tor landet (49.).

Während die Austria auch im Anschluss Schwierigkeiten hat, das Spiel an sich zu reißen, erhöhen die Gastgeber nach rund einer Stunde Spielzeit auf 3:0.

Der eingewechselte Boateng geht ungeschickt in den Zweikampf mit Schwarz, zum zweiten Mal zeigt Harkam auf den Punkt. Vrioni schnappt sich erneut den Ball und verwandelt auch den zweiten Strafstoß sicher (63.).

Gäste wachen zu spät auf

Danach ziehen sich die Gastgeber etwas zurück, wodurch sich die Austria in der Schlussphase in der gegnerischen Hälfte festsetzen kann. Dennoch kommen die Gäste lange zu keinen nennenswerten Torchancen.

Erst in der Schlussphase wacht die Austria auf: Der eingewechselte Julian Hettwer kommt nach einem Doppelpass mit Boateng zum Schuss, verfehlt aber das Tor (88.).

Nur eine Minute später kann Polster einen Schuss von Lee an die Latte wehren, Deshishku köpft im Nachsetzen ebenfalls an die Latte und knallt das Leder anschließend über das Gehäuse, stand dabei aber ohnehin im Abseits (89.).

In der Nachspielzeit hat Phillip Verhounig die Riesenchance auf den vierten Treffer, scheitert aber alleine vor Sahin-Radlinger am FAK-Keeper (90.+3).

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