Rapid-Transfer? Das sagt ehemaliger Arnautovic-Berater

Er war einer der wichtigsten Wegbereiter der Karriere von Marko Arnautovic: Der niederländische Spielerberater Rob Groener hatte den in Wien als schwierig geltenden Jungspund 2006 vom FAC zu Twente Enschede gelotst und war ihm auch danach jahrelang zur Seite gestanden.

"Für Rapid wäre er sicher eine Verstärkung", sagte Groener über eine mögliche Rückkehr des Stürmerstars in seine Heimatstadt. Als Grund führte der 79-Jährige vor allem dessen "besonderen Charakter" an.

Groener: "Er ist ein besonderer Spieler"

"Er bringt etwas in eine Mannschaft, das Vertrauen schafft. Er hat vor keinem Angst. Das strahlt er aus, das fühlen auch die anderen Spieler", erklärte Groener im Gespräch mit der APA.

"Er ist ein besonderer Mensch und auch ein besonderer Fußballspieler." In seinen Anfangsjahren war Arnautovic oft mit dem jungen Zlatan Ibrahimovic verglichen worden. "Er ist genauso gut", meinte Groener. Während es für den Schweden nur Fußball gegeben habe, hätte sein früherer Schützling den Fokus aber mitunter auch auf andere Dinge gelegt.

Kontakt nach wie vor aufrecht

Groener telefoniert laut eigenen Angaben immer noch regelmäßig mit Danijel Arnautovic, den er einst sukzessive ins Beraterwesen eingeführt hatte.

Während seiner England-Zeit (Stoke City und West Ham/2013-2019) übernahm der Bruder des ÖFB-Angreifers dann die Manager-Agenden selbst. "Das Verhältnis ist sehr gut, auch mit der Familie war es immer gut", betonte Groener. Mit Marko sei es nicht immer einfach gewesen. "Aber besondere Spieler haben ihre eigenen Ideen."

Arnautovic habe bisher eine "super Karriere" gehabt und viel miterlebt. "Er war in China, finanziell ist auch alles in Ordnung", sagte Groener. In den vergangenen beiden Jahren bei Inter Mailand habe Österreichs Rekordinternationaler zwar nicht viel gespielt. "Er kann aber auch mit dieser Zeit sehr zufrieden sein. Er hatte seine Bedeutung für den Club. Er hat bewiesen, dass er das schaffen kann. Es war sicher nicht enttäuschend."

Wenige, aber effiziente Inter-Minuten

Sieben Treffer erzielte Arnautovic in der vergangenen Saison für den Champions-League-Finalisten. In der Liga gelangen dem 36-Jährigen vier Tore und zwei Assists.

In Relation zu seinen Einsatzminuten (542) kam Arnautovic damit laut dem Datendienstleister Opta hinter dem italienischen Nationalstürmer Mateo Retegui (Atalanta Bergamo) auf die zweitmeisten Torbeteiligungen der Serie A. Allerdings wurden nur Spieler mit 500 oder mehr Spielminuten berücksichtigt.

Grün-Weiß bieten Zweijahresvertrag

Rapid ist jedenfalls auf den Plan gerufen. Seit mehr als drei Wochen arbeiten die Hütteldorfer am Transfer-Coup. Die Grün-Weißen bieten Arnautovic einen Zweijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von drei Millionen Euro brutto.

Ein Drittel der Gage würden laut APA-Informationen drei bereits beim Verein involvierte Sponsoren übernehmen, die dafür Sonderwerbeleistungen etwa auf dem Arnautovic-Dress erhalten würden. Ein weiteres Drittel soll aus Mehreinnahmen bei Merchandising und Ticketabsätzen lukriert werden, den Rest will Rapid selbst stemmen.

Das Gesamtinvestment würde sich inklusive arbeitgeberseitigen Lohnnebenkosten auf mehr als 6,5 Millionen Euro belaufen.

Aktuell soll Rapid auf eine Entscheidung von Marko Arnautovic warten >>>