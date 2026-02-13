Dragovic: "Wir müssen höllisch aufpassen"

Die Generali-Arena ist mit 15.600 abgesetzten Eintrittskarten restlos ausverkauft. Das 348. große Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid findet erstmals seit September 2024 wieder mit Auswärtsfans statt. Sonntag, ab 17 Uhr, im LIVE-Ticker >>>

"Ich hoffe, wir kehren wieder zur Normalität zurück", sagt FAK-Coach Stephan Helm.

"Fußball lebt von Emotionen"

Es gehöre einfach dazu, dass gegnerische Fans im Stadion seien. "Eine gesunde Rivalität ist gut für den Fußball. Der Fußball lebt von Emotionen", stellt der Burgenländer klar.

Aleksandar Dragovic ergänzt: "Ein Derby lebt von den Fans. Ausschreitungen gehören nicht dazu. Aber ein Derby ist auch für Provokationen da. Wir freuen uns alle, dass die Auswärtsfans wieder da sind."