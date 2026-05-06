NEWS

Bundesliga terminiert Europacup-Playoff-Spiele

Am Pfingstmontag fällt die endgültige Entscheidung, wer Österreich in der kommenden Saison international vertreten wird.

Bundesliga terminiert Europacup-Playoff-Spiele Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Entscheidung über den letzten rot-weiß-roten Startplatz im Fußball-Europacup 2026/27 fällt am Pfingstmontag (17 Uhr).

Die über drei Matches gehende Entscheidung beginnt am Dienstag, 19. Mai (18:30 Uhr), mit Heimrecht des Ersten gegen den Zweiten der Qualifikationsgruppe.

Der Sieger der Partie empfängt am Freitag, 22. Mai (19:30), den Meistergruppen-Fünften zum Finalhinspiel des Europacup-Play-offs. Am 25. Mai im Rückspiel hat das Meistergruppenteam Heimvorteil.

Mehr zum Thema

Gratis-Abgang bei Sturm steht an - Wechsel innerhalb der Liga?

Gratis-Abgang bei Sturm steht an - Wechsel innerhalb der Liga?

Bundesliga
12
Pacult zu WAC-Zeit: "Ich war nicht ich"

Pacult zu WAC-Zeit: "Ich war nicht ich"

Bundesliga
17
Bericht: Rapid bietet für türkisches Goalie-Juwel

Bericht: Rapid bietet für türkisches Goalie-Juwel

Bundesliga
91
Glasner will keine Statue: "Darauf scheißen ja nur die Tauben"

Glasner will keine Statue: "Darauf scheißen ja nur die Tauben"

Conference League
Adam Daghim? Wohl keine 13 Millionen Euro für Salzburg

Adam Daghim? Wohl keine 13 Millionen Euro für Salzburg

Deutsche Bundesliga
4
Zeitraffer: So entstand das Sportclub-Stadion

Zeitraffer: So entstand das Sportclub-Stadion

Regionalligen
"Nächste Saison wieder alle träumen lassen" ist Rapids Anspruch

"Nächste Saison wieder alle träumen lassen" ist Rapids Anspruch

Bundesliga
74

Kommentare

Fußball Admiral Bundesliga