Bundesliga terminiert Europacup-Playoff-Spiele

Die Entscheidung über den letzten rot-weiß-roten Startplatz im Fußball-Europacup 2026/27 fällt am Pfingstmontag (17 Uhr).

Die über drei Matches gehende Entscheidung beginnt am Dienstag, 19. Mai (18:30 Uhr), mit Heimrecht des Ersten gegen den Zweiten der Qualifikationsgruppe.

Der Sieger der Partie empfängt am Freitag, 22. Mai (19:30), den Meistergruppen-Fünften zum Finalhinspiel des Europacup-Play-offs. Am 25. Mai im Rückspiel hat das Meistergruppenteam Heimvorteil.