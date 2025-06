Amar Dedic weilt schon bei neuem Arbeitgeber

Amar Dedic verlässt die Mozartstadt endgültig!

Der Bosnier steht kurz vor einem Wechsel zu Benfica Lissabon. Der 22-Jährige ist bereits in der portugiesischen Hauptstadt, um seinen Fünfjahresvertrag zu unterschreiben.

Die Vereine haben sich auf einen Transfer geeinigt, aktuell absolviert der Außenverteidiger die medizinischen Untersuchungen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Dedić war in der vergangenen Saison an Olympique Marseille verliehen und feierte mit dem Klub die Vizemeisterschaft in der Ligue 1. Für Red Bull Salzburg bestritt er insgesamt 95 Pflichtspiele und wurde je einmal österreichischer Meister und Pokalsieger.

