BW Linz im Glück: "Bedeutendster Tag der Vereinsgeschichte"

Blau-Weiss Linz hat es geschafft. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte qualifiziert sich der "Kleine" der beiden Linzer Vereine für die Meistergruppe.

Dementsprechend locker und gelöst ist die Stimmung bei der Mannschaft, den Fans und Trainer Gerhard Scheiblehner. Der Erfolgscoach, der Blau Weiß seit Sommer 2021 betreut und bis 2027 Vertrag hat, wird am "Sky"-Mikrofon emotional:

"Es ist wahrscheinlich der bedeutendste Tag in der Vereinsgeschichte. Nicht nur die Top sechs sind heute ein Riesenerfolg, sondern auch wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, es war eine unglaubliche Leistung, die zeigt, wie reif die Mannschaft geworden ist."

Eineinhalb Jahre nach dem Aufstieg feiern die Linzer den größten Erfolg. Und Scheiblehner drückt mit einer ungewohnten Kopfbedeckung seine Verbundenheit zur Fanszene aus. Der Fanclub hat ihm beim letzten Fanstammtisch ein Kapperl á la Steffen Baumgart geschenkt. "Als kleines Dankeschön, habe ich sie aufgesetzt. Aber ich glaube, es passt mir auch nicht wirklich", erzählt der 48-Jährige mit einem Augenzwinken.

Linzer zeigen starken Endspurt

Dass es noch für einen Platz im oberen Playoff reicht, haben sich die Linzer gerade mit einem starken Endspurt verdient. Aus den letzten acht Partien im Grunddurchgang holen die Linzer 16 Punkte. In sechs der letzten acht Spielen hat Blau-Weiß gepunktet und drei davon auch gewonnen.

Die Linzer wollen sich aber nicht nur dabei sein, sondern nehmen sich vor, die Großen zu ärgern. Thomas Goiginger schwört seine Teamkollegen schon einmal auf die Meistergruppe ein. "Wenn man unter den Top sechs ist, kann nicht der sechste Platz das Ziel sein. Wir haben jede Woche ein Topspiel, das kennen auch nicht alle."

Heute lassen sie es aber abseits des Platzes krachen. In der Kabine gibt's Bierduschen und "Wackelkontakt". Was der Abend noch bringen wird, Scheiblehner verrät nur so viel: "Spontane Feiern sind die besten!"