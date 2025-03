Meistergruppe! Blau-Weiss Linz mit klarem Sieg über Hartberg

Großer Erfolg für Blau Weiss Linz. Die Oberösterreicher gewinnen in der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga zuhause mit 4:1 gegen Hartberg. Damit überholt Blau-Weiß Stadtrivale LASK und zieht als Sechster in die Meistergruppe ein. Bakatukanda, Pasic, Ronivaldo und Dobras erzielen die Treffer.

Die ersten Minuten gehören den Hartbergern, die Gäste haben auch gleich die erste große Chance. Avdijaj lässt die Führung aber liegen und scheitert an Vitek.

Linzer finden besser ins Spiel

Dann finden die Linzer besser rein und gehen verdient in Führung. Bakatukanda trifft nach einer Ecke aus kurzer Distanz zum 1:0. Es folgt eine Drangphase der Linzer, mit Chancen im Minutentakt. Ronivaldo lässt gleich drei gute Möglichkeiten liegen. Sie verabsäumen es aber, das zweite oder dritte Tor nachzulegen.

Dann kommen die Hartberger wie aus dem Nichts sogar zum Ausgleich. Vitek unterschätzt eine Flanke von Pfeifer. Mijic ist zur Stelle und stellt auf 1:1. Die Hartberger gehen in Folge sogar beinahe in Führung, weil die Linzer patzen. Pirkl misslingt ein Rückpass auf Vitek völlig. Vitek steht zu weit vor seinem Tor und sieht wie der Ball nur an die Stange geht.

Die zweite Hälfte beginnt für die Linzer aber wie nach Wunsch: Eine Flanke von der linken Seite landet in der Mitte bei Ronivaldo. Der legt auf den aufgrückten Pasic ab, der zum 2:1 trifft (48.).

Dann trifft auch der in der ersten Hälfte noch glücklose Ronivaldo. Der starke Goiginger lässt seine Gegenspieler stehen, den folgenden Abpraller verwertet Ronivaldo zum 3:1 (70.). Joker Dobras trifft volley noch zum 4:1-Endstand (86.).

Die besten Bundesliga-Choreos 2024