Alem Pasic verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Blau-Weiß Linz.

Wie die Linzer bekanntgeben, wird das Arbeitspapier des 27-Jährigen bis 2027 ausgeweitet. Damit belohnt der Bundesligist die zuletzt starken Leistungen des Innenverteidigers, der in den vergangenen beiden Ligaspielen über je einen Treffer jubeln durfte.

In dieser Saison stand Pasic, der 2023 von Vorwärts Steyr in die oberösterreichische Landeshauptstadt wechselte, in 16 Spielen auf dem Platz - zuletzt vier Mal in Folge.

"Hat super Entwicklung gemacht"

"Alem hat in den letzten eineinhalb Saisonen eine super Entwicklung gemacht und sich zu einem wertvollen Spieler in unserer Mannschaft entwickelt. Nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch im zentralen Mittelfeld besitzt er Fähigkeiten, die sehr wichtig für unser Spiel sind", so Christoph Schößwendter, Sportdirektor bei Blau-Weiß Linz.

"Deshalb freut es mich sehr, dass er seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat und weiter für den FC Blau-Weiß Linz auflaufen wird", fügt er hinzu.

"Ich freue mich sehr über meine Verlängerung und weiterhin für den FC Blau-Weiß Linz auf dem Platz zu stehen. Gemeinsam wollen wir weiter hart arbeiten und unsere Ziele erreichen", sagt Pasic.

Unser Goalgetter der letzten beiden Bundesligarunden verlängert für weitere zwei Jahre! 💪🏼🔵⚪️#blauweisslinz pic.twitter.com/yoGOqysiAN — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) March 7, 2025