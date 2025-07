Blau-Weiß Linz gewinnt letztes Testspiel der Vorbereitung

Erfolgserlebnis für den FC Blau-Weiß Linz im letzten Test der Sommervorbereitung: Der Bundesligist schlägt Landesligist ASKÖ Donau Linz am Sonntag 4:0.

Goiginger bringt den Favoriten in der 29. Minute in Führung. Mit 1:0 geht es dann auch in die Pause. In der zweiten Hälfte erhöhen Huskovic (48.), Soares (56.) und Zehetner (70.).

Mörec will "Siegermentalität entwickeln"

"Ich denke, das war ein guter Test – auch mit Blick auf nächste Woche gegen Treibach. Da erwartet uns ein ähnlicher Gegner: Einer, gegen den wir mehr Ballbesitz haben werden und Lösungen gegen tiefstehende Abwehrreihen finden müssen. In dieser Hinsicht sind solche Spiele sehr wichtig", sagt Blau-Weiß-Trainer Mitja Mörec.

"Genauso wichtig war es, verletzungsfrei zu bleiben – das ist uns gelungen. Ein weiteres Ziel war, dass alle Spieler in den letzten beiden Testspielen auf 90 Minuten Spielzeit kommen. Und natürlich war auch der Sieg wichtig – durch solche Spiele kann man Selbstvertrauen tanken und eine Siegermentalität entwickeln", so Mörec weiter.

Blau-Weiß-Aufstellung: Turner (45' Oelz) - Varesi-Strauß (45' Ortner*) - Dantas - Wetschka - Music* - Wähling (45' Gerstmayer) - Zehetner* - Soares - Goiginger (45' Kvesa*) - Knollmüller - Huskovic

