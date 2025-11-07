NEWS

Hedl-Manager: "Unfair, wie Fans mit ihm umgehen"

Max Hagmayr spricht über die Pause für den Goalie des SK Rapid und die Kritik der Fans an Niklas Hedl.

Hedl-Manager: "Unfair, wie Fans mit ihm umgehen" Foto: © GEPA
Harald Prantl
Seit vier Spielen sitzt Niklas Hedl beim SK Rapid auf der Bank.

Er solle durchatmen können, wieder "die Frische und Klarheit im Kopf bekommen, damit er sich auf die Partien freuen kann", begründete Peter Stöger die Pause seiner Nummer eins im Tor.

"Das hat er nicht verdient"

Die Kritik der Fans an Hedl in dieser Phase stößt dessen Manager Max Hagmayr sauer auf.

"Ich finde es unfair, wie ein Teil der Fans mit ihm umgeht. Das hat er nicht verdient", sagt der Berater gegenüber LAOLA1.

"Was vorher gut war..."

Hagmayr plädiert dafür, die Leistungen seines Schützlings über einen längeren Zeitraum hinweg zu beurteilen: "Man kann die letzten vier Jahre doch nicht einfach so wegwischen. Was vorher gut war, kann nicht jetzt alles schlecht sein."

Niklas Hedls Vertrag beim SCR läuft bis Sommer 2027
Immerhin habe der 24-jährige Keeper 166 Pflichtspiele für den SK Rapid gemacht, sich zum ÖFB-Teamgoalie entwickelt.

Respekt gefordert

Der Manager fordert Respekt für den Spieler – "das gilt nicht nur für Niklas, sondern für alle Spieler" – ein. "Im Verein wird er respektiert, mir geht es um die Dinge, die von außerhalb kommen", führt er aus.

Gleichzeitig betont er auch: "Niklas weiß, dass er eine Formkrise hatte. Das kann jeder junge Spieler mal haben, er ist keine Maschine. Es ist auch okay, dass er jetzt mal zusehen musste, er versteht das."

"Wir laufen nicht davon"

"Paul Gartler bringt gute Leistungen, das will ich weder schmälern, noch herabwürdigen", fügt Hagmayr hinzu.

Ein Abgang Hedls im Winter ist indes überhaupt kein Thema: "Wir laufen nicht davon. Niklas ist gut genug, um wieder die Nummer eins zu werden."

