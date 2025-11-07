Hedl-Manager: "Unfair, wie Fans mit ihm umgehen"

Immerhin habe der 24-jährige Keeper 166 Pflichtspiele für den SK Rapid gemacht, sich zum ÖFB-Teamgoalie entwickelt.
Respekt gefordert
Der Manager fordert Respekt für den Spieler – "das gilt nicht nur für Niklas, sondern für alle Spieler" – ein. "Im Verein wird er respektiert, mir geht es um die Dinge, die von außerhalb kommen", führt er aus.
Gleichzeitig betont er auch: "Niklas weiß, dass er eine Formkrise hatte. Das kann jeder junge Spieler mal haben, er ist keine Maschine. Es ist auch okay, dass er jetzt mal zusehen musste, er versteht das."
"Wir laufen nicht davon"
"Paul Gartler bringt gute Leistungen, das will ich weder schmälern, noch herabwürdigen", fügt Hagmayr hinzu.
Ein Abgang Hedls im Winter ist indes überhaupt kein Thema: "Wir laufen nicht davon. Niklas ist gut genug, um wieder die Nummer eins zu werden."