Hedl-Manager: "Unfair, wie Fans mit ihm umgehen"

Seit vier Spielen sitzt Niklas Hedl beim SK Rapid auf der Bank.

Er solle durchatmen können, wieder "die Frische und Klarheit im Kopf bekommen, damit er sich auf die Partien freuen kann", begründete Peter Stöger die Pause seiner Nummer eins im Tor.

"Das hat er nicht verdient"

Die Kritik der Fans an Hedl in dieser Phase stößt dessen Manager Max Hagmayr sauer auf.

"Ich finde es unfair, wie ein Teil der Fans mit ihm umgeht. Das hat er nicht verdient", sagt der Berater gegenüber LAOLA1.

"Was vorher gut war..."

Hagmayr plädiert dafür, die Leistungen seines Schützlings über einen längeren Zeitraum hinweg zu beurteilen: "Man kann die letzten vier Jahre doch nicht einfach so wegwischen. Was vorher gut war, kann nicht jetzt alles schlecht sein."