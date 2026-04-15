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Bericht: Suspendierter Bischoff wird zu Liefering degradiert

Der Däne wurde bei Red Bull Salzburg nach einem Vorfall im Training bis zum Saisonende suspendiert. Bei den "Jungbullen" soll er am Mannschaftstraining teilnehmen.

Bericht: Suspendierter Bischoff wird zu Liefering degradiert Foto: © GEPA
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Der beim FC Red Bull Salzburg suspendierte Clement Bischoff wird ab Donnerstag beim FC Liefering erwartet, wo er am Mannschaftstraining teilnehmen soll. Das berichten die "Salzburger Nachrichten". Zu Einsätzen bei dem Zweitliga-Klub wird der Däne aber nicht kommen.

Bischoff war zunächst für Salzburgs Heimspiel gegen den LASK (2:3) aus dem Kader gestrichen worden. Danach gaben die "Bullen" bekannt, dass der 20-Jährige bis zum Saisonende suspendiert wird.

"Dem Spieler und seinem Management wurde in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass Bischoff in der aktuellen Saison nicht mehr auflaufen wird", zitierten die "SN" eine Mitteilung des Klubs.

Auseinandersetzung im Training

Laut der "Kronen Zeitung" kam es im Training zu einer Auseinandersetzung zwischen Bischoff und Salzburg-Trainer Daniel Beichler. "Disziplinär habe ich das ein oder andere nicht in Ordnung gefunden. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", hielt Beichler auf der Pressekonferenz nach der 2:3-Niederlage gegen den LASK fest.

Der genaue Grund für die Suspendierung ist bislang unbekannt. Der Berater des Offensivspielers wollte sich auf Anfrage des dänischen Mediums "Campo" nicht zu der Angelegenheit äußern.

Bischoffs Zukunft bei den "Bullen" ist damit ungewiss. Der 20-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Bröndby IF in die Mozartstadt. Für die Salzburger stand er 24 Mal auf dem Feld (zwei Tore, fünf Assists). Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

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