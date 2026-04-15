16 statt 12 Klubs? Geheime Gespräche über Bundesliga-Reform

Bahnt sich in der ADMIRAL Bundesliga eine neuerliche Reform an?

Im Jahr 2018 wurde Österreichs höchste Spielklasse von zehn auf zwölf Teams aufgestockt. Zudem wurde die Punkteteilung eingeführt, die ab der kommenden Saison wieder Geschichte ist. Hinter verschlossenen Türen sollen die Klubs über weitere Reformen diskutieren, wie der "Kurier" am Mittwoch berichtet.

Demnach gibt es fortgeschrittene Gespräche hinsichtlich einer neuerlichen Reform, die eine Bundesliga mit 16 Klubs bringen würde. Bei Bedarf sei sogar eine 18er-Liga denkbar.

Notwendige Zweidrittelmehrheit möglich

Insbesondere die Topklubs der ADMIRAL 2. Liga und Vereine aus der Bundesliga-Quali-Gruppe wie der SCR Altach, die SV Ried oder der GAK seien für eine Aufstockung. Denn die wirtschaftliche Perspektive ist in der Bundesliga besser als in LigaZwa.

Hinter den Kulissen soll es laut "Kurier" bereits neue Arbeitskreise geben. Für eine Liga-Reform ist laut Satzung der Österreichischen Fußball-Bundesliga (ÖFBL) jedenfalls eine Zweidrittelmehrheit notwendig. "Es müssen nur noch zwei bis drei Klubs überzeugt werden, dann gibt es die", sagt ein nicht namentlich genannter Funktionär dem "Kurier".

Bei der ÖFBL-Hauptversammlung haben die Klubs der höchsten Spielklasse fast doppelt so viele Stimmen (60) wie die zweitklassigen Vereine (32). Eine Zweidrittelmehrheit für die Abschaffung der 2. Liga dürfte es nicht geben.

Skepsis bei den Großen

Laut "Kurier" stehen die Großklubs SK Rapid, SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg einer 16er-Liga skeptisch gegenüber. Das sportliche Niveau könnte sinken.

Und ohnehin müsste eine Lösung mit dem TV-Partner – aktuell Sky – gefunden werden. Vergangenen September einigte sich die Bundesliga mit Sky auf einen neuen TV-Vertrag. Dieser startet kommenden Sommer und läuft bis inklusive der Saison 2029/30.

Wollen die Klubs vor 2030 eine Liga-Reform, könnte sich Sky querstellen. Klar ist, dass die TV-Einnahmen bei einer 16er-Liga durch mehr Klubs geteilt werden würden als aktuell bei der 12er-Liga.