Bericht: Ex-LASK-Coach soll neuer Rapid-Co-Trainer werden

Hat Neo-Rapid-Trainer Peter Stöger bereits einen Co-Trainer gefunden?

Nach "Sky"-Informationen soll sich Ex-LASK-Coach Thomas Sageder in der Pole-Position im Rennen um den begehrten Posten an der Seite des ehemaligen Meistertrainers von Stadtrivale Austria Wien befinden.

Aktuell ist der 41-Jährige beim ÖFB-U17-Nationalteam bereits als Co-Trainer tätig, könnte seine Zelte aber durchaus in Wien-Hütteldorf aufschlagen.

Zuvor war Sageder von Juli 2023 bis Sommer 2024 beim LASK als Cheftrainer aktiv, musste seinen Posten nach 37 Partien allerdings wieder räumen.

Ebenfalls auf der Kandidatenliste soll den Informationen nach Amstetten-Trainer Patrick Enengl stehen. Interimstrainer Stefan Kulovits dürfte zudem in der kommenden Saison ebenfalls dem Trainerstab angehören.

