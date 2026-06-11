Austria Wien verlängert mit Torhüter

Der FK Austria Wien hat den auslaufenden Vertrag mit Ersatztorhüter Mirko Kos um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Die Wiener ziehen zudem Torhüter Kenan Jusic (21) von den Young Violets hoch, er wird ab sofort fixer Bestandteil des Trainingsbetriebs der Kampfmannschaft sein.

Kos spielt bereits seit 2012 für die "Veilchen". Damals wechselte er aus dem Kapfenberg-Nachwuchs nach Wien. Seit 2017 zählt der 29-jährige Steirer zum Profikader der Austria und ist damit der längstdienende Spieler.

Kos: "Die Austria ist für mich wie eine Familie"

"Mirko ist seit vielen Jahren Teil unseres Vereins, genießt innerhalb der Mannschaft ein hohes Ansehen und nimmt mit seiner professionellen Einstellung eine wichtige Vorbildrolle für unsere jungen Spieler ein", sagt Sportvorstand Tomas Zorn.

"Er ist eine verlässliche Nummer zwei in unserem Torhüterteam und hat bereits mehrfach bewiesen, dass er jederzeit bereit ist einzuspringen, wenn es darauf ankommt", so Zorn.

Für die Kampfmannschaft absolvierte Kos bisher 16 Pflichtspiele, zehn davon im UNIQA ÖFB Cup. Für die Young Violets stand der 29-Jährige insgesamt 96 Mal zwischen den Pfosten.

Kos über seine Verlängerung: "Ich freue mich sehr, weiterhin Teil von Austria Wien zu sein. Ich habe einen großen Teil meines Lebens bei diesem Verein verbracht – die Austria ist für mich wie eine Familie. Sie ist mein Herzensverein, der mich in allen Phasen meiner Karriere unterstützt und mir bereits in der Akademie eine große Chance gegeben hat."

Er freue sich auf die kommenden zwei Jahre, das Team sei großartig. "Besonders macht die Austria für mich auch der Zusammenhalt mit unseren Fans. Ich schätze den Umgang, der hier miteinander gepflegt wird, sehr. Die Unterstützung bei unseren Heimspielen ist immer außergewöhnlich und hat sich in den vergangenen Jahren noch einmal enorm entwickelt."