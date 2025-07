Austria-Neuzugang stellt sich mit Traumtor vor

Austria Wien verliert am Samstag zum Abschluss des Trainingslagers in Stuben das XL-Testspiel gegen Bohemians Prag 2:4. Gespielt wurden zwei Mal 60 Minuten.

Bereits nach 20 Minuten steht es 2:0 für die Tschechen. Die Austria findet erst danach so richtig ins Spiel und verkürzt dank eines wuchtigen Volleys von Maurice Malone auf 1:2 (24.). Sarkaria und Ranftl verpassen den Ausgleich in weiterer Folge nur knapp.

Zur Pause wird beinahe die komplette Austria-Mannschaft durchgewechselt, einzig Aleksandar Dragovic bleibt noch eine Viertelstunde auf dem Feld.

Kang Hee Lee netzt aus 30 Metern

Nach 86 Minuten darf die Austria über den Ausgleichstreffer jubeln: Neuzugang Kang Hee Lee, der in der zweiten Halbzeit im zentralen Mittelfeld aufgeboten wird, stellt sich den Austria-Fans in seinem ersten Einsatz mit einem Traumtor vor. Der Südkoreaner fasst sich aus 30 Metern ein Herz und versenkt sehenswert - 2:2.

Am Ende wird es aufgrund weiterer Bohemians-Treffer in der 96. und 112. Minute jedoch eine 2:4-Niederlage für die "Veilchen".

Helm: "Man muss ihnen Zeit geben"

FAK-Cheftrainer Stephan Helm erklärt: "Wir kennen den Gegner ja bereits aus dem letzten Jahr, ein sehr physisches Team und klar in den Aktionen, aber das ist auch wichtig für uns. In dieser Phase müssen wir an uns arbeiten. Es wird nichts von allein gehen, wir müssen uns jeden Millimeter erarbeiten. Die Neuen haben sich bereits recht gut ins Team eingefügt, man muss ihnen aber etwas Zeit geben."

Austria-Aufstellung: Sahin-Radlinger (61. Kos); Ndukwe (61. Radonjic), Dragovic (76. Wiesinger), Plavotic (61. Handl); Ranftl (61. Pazourek), Barry (61. Lee), Fischer (61. Maybach), Guenouche (61. Schablas); Fitz (61. Boateng), Sarkaria (61. Raguz), Malone (61. Aleksa)

