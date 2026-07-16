Austria Lustenau verliert gegen deutschen Regionalligisten

SC Austria Lustenau verliert bei der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt.

Im Duell mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg unterliegen die Vorarlberger 0:1. Philipp Fuchs erzielt in der 56. Minute das einzige Tor der Partie.

Für Lustenau ist es die zweite Testspiel-Niederlage in dieser Vorbereitung. Gegen Wil und Aarau konnte man gewinnen, dazu kamen Remis gegen YB Bern und SW Bregenz sowie eine 0:1-Niederlage gegen Vaduz.

Am Samstag, dem 25. Juli, trifft die Austria in der ersten ÖFB-Cup-Runde auf Krems.