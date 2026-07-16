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Austria Lustenau verliert gegen deutschen Regionalligisten

Im Testspiel gegen Nürnberg II hat der Bundesliga-Aufsteiger knapp das Nachsehen.

Austria Lustenau verliert gegen deutschen Regionalligisten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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SC Austria Lustenau verliert bei der Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt.

Im Duell mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg unterliegen die Vorarlberger 0:1. Philipp Fuchs erzielt in der 56. Minute das einzige Tor der Partie.

Für Lustenau ist es die zweite Testspiel-Niederlage in dieser Vorbereitung. Gegen Wil und Aarau konnte man gewinnen, dazu kamen Remis gegen YB Bern und SW Bregenz sowie eine 0:1-Niederlage gegen Vaduz.

Am Samstag, dem 25. Juli, trifft die Austria in der ersten ÖFB-Cup-Runde auf Krems.

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