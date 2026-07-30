Wie gut gerüstet starten VAR und Schiris in die neue Saison?

Welche Lehren ziehen die ÖFB-Verantwortlichen aus der XXXL-WM in Übersee? Was werden die heimischen Referees von den WM-Spielleitungen übernehmen?

Viktor Kassai, Technischer Direktor der Referees, gab diesbezüglich ein Interview auf der ÖFB-Homepage.

Der Ungar äußert sich dabei zu neuen Regeln und den Unterschieden zwischen dem Mega-Turnier in den USA und der ADMIRAL-Bundesliga-Saison 2026/27.

Was ist neu in Österreich?

Leider gab Kassai keine Detailinformationen, welchen "UEFA-Guidelines" die heimischen Referees in der kommenden Spielzeit folgen werden.

Die UEFA übernimmt jedenfalls nicht, dass das "Verdecken des Mundes" bei einem Disput automatisch eine Rote Karte nach sich zieht und auch nicht die FIFA-Auslegung der "mistaken identity".

Zur Erinnerung: Bei den WM-Spielen USA gegen Paraguay sowie Argentinien gegen Schweiz wurden jeweils nach Gelben Karten für ein Foulvergehen die Schiris zum Monitor gerufen. Nach dem Video-Studium entschieden sie dann auf "Simulation", also "Schauspielerei" und zeigten eine Gelbe Karte (im Fall des Schweizers Breel Embolo sogar Gelb-Rot). Zudem führten sie das Spiel mit einem Freistoß für den Gegner weiter.

Die UEFA überprüft weiterhin nur Vorfälle, die unter eine der anderen überprüfbaren Kategorien des Video Assistant Referees (VAR) fallen, sprich Tore und Regelverstöße, die zu einem Treffer führen, Strafstoßentscheidungen und Vergehen, die zu einer Roten - und neu Gelb-Roten - Karte führen können.

Das bedeutet, in beiden angeführten und sehr intensiv diskutierten Fällen würden bei der UEFA - und laut einer ÖFB-Aussendung von heute Nachmittag auch in Österreich - keine VAR-Eingriffe erfolgen.