Das Europacup-Zeugnis für Sturm, Rapid und Salzburg

Die Bilanz ist trist. 5 Siege, 3 Remis und 18 Niederlagen haben die österreichischen Vertreter in den Ligenphasen der UEFA-Bewerbe im Kalenderjahr 2025 eingefahren.

Man muss schon genau schauen, um ein paar Höhepunkte zu finden. Johannes Kristoferitsch und Harald Prantl ist das bei der Notenvergabe für den SK Sturm, den SK Rapid und den FC Red Bull Salzburg in der letzten Episode des Jahres von "Europacöp" aber doch gelungen.

Außerdem präsentiert das Duo spannende Zahlen zu den Auswärtsfahrern der drei Vereine.