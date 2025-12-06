Messi, oida!

WM-Gruppe J wie Jaaaaa!

Das ÖFB-Team trifft bei der FIFA WM 2026 auf Argentinien, Algerien und Jordanien. Auf Marko Arnautovic und Co. wartet also das Duell mit dem amtierenden Weltmeister inklusive Lionel Messi.

Doch was können eigentlich die anderen Gegner? Was bedeutet die Reihenfolge der Duelle für Ralf Rangnicks Mannschaft? Und in welchen Stadien könnte da eigentlich gespielt werden?

Die Ansakonferenz analysiert in einer Reaction-Episode auf die WM-Auslosung.

Hier ansehen: