Heute 18:00 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: Kapfenberg - Klagenfurt

An Spieltag zehn der ADMIRAL 2. Liga trifft die SV Kapfenberg daheim auf Austria Klagenfurt. LIVE-Stream:

Die SV Kapfenberg trifft in Runde zehn der ADMIRAL 2. Liga auf den Bundesliga-Absteiger aus Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Steirer konnten zuletzt den Negativtrend nicht stoppen und mussten sich so zum dritten Mal in Folge geschlagen geben: Gegen Rapid II verlor die KSV mit 0:1.

Trotzdem belegen die Kapfenberger den soliden neunten Rang und halten bei zwölf Zählern.

Klagenfurt musste zuletzt ebenso eine Niederlage einstecken (1:2 gegen den SKN) und verlor so erstmals nach drei Siegen in Serie wieder.

Mit 15 Punkten sind die Kärntner im erweiterten Spitzenfeld der Liga.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da

