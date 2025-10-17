Heute 18:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute im LIVE-Stream: Kapfenberg - Klagenfurt
An Spieltag zehn der ADMIRAL 2. Liga trifft die SV Kapfenberg daheim auf Austria Klagenfurt. LIVE-Stream:
Die SV Kapfenberg trifft in Runde zehn der ADMIRAL 2. Liga auf den Bundesliga-Absteiger aus Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Steirer konnten zuletzt den Negativtrend nicht stoppen und mussten sich so zum dritten Mal in Folge geschlagen geben: Gegen Rapid II verlor die KSV mit 0:1.
Trotzdem belegen die Kapfenberger den soliden neunten Rang und halten bei zwölf Zählern.
Klagenfurt musste zuletzt ebenso eine Niederlage einstecken (1:2 gegen den SKN) und verlor so erstmals nach drei Siegen in Serie wieder.
Mit 15 Punkten sind die Kärntner im erweiterten Spitzenfeld der Liga.
Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>