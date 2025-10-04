Am neunten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga feiert der SK Sturm Graz II einen 3:1-Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Bregenz.

Dabei stellen Daniel Sumbu (27.) und Dennis Jastrzembski (32.) die Weichen früh auf Sieg, ehe Atsushi Zaizen (64.) für die Gäste verkürzt und Jastrzembski (73.) mit seinem zweiten Treffer alles klarmacht.

Die Hausherren treten von Beginn an dominant auf und übernehmen die Kontrolle über das Spielgeschehen. Mitte der ersten Halbzeit münzt die Elf von Christoph Wurm ihre Überlegenheit in Zählbares um: Nach einer Vorlage von Jonas Wolf köpft Daniel Sumbu zur verdienten 1:0-Führung ein (27.).

Nur fünf Minuten später legen die Grazer nach, als Dennis Jastrzembski nach Zuspiel von Gabriel Haider auf 2:0 erhöht (32.) und für eine komfortable Pausenführung sorgt. Die Gäste aus Bregenz finden indes kaum ein Mittel, um die Defensive der Steirer ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Jastrzembski schnürt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel zeigt die Truppe von Tugberk Tanrivermis eine Reaktion. Die Bemühungen der Vorarlberger fruchten in der 64. Minute, als Atsushi Zaizen nach einer Flanke von Johannes Tartarotti per Kopf auf 1:2 verkürzt und neue Hoffnung aufkeimen lässt.

Die Freude der Bregenzer währt allerdings nur kurz, denn bereits in der 73. Minute stellt Dennis Jastrzembski mit seinem zweiten Treffer des Tages – vorbereitet von Tizian-Valentino Scharmer – den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und sorgt für die Vorentscheidung.

Bitter wird die Schlussphase für die Gäste, als Vorlagengeber Johannes Tartarotti von Schiedsrichter Philip Gadler mit Rot des Feldes verwiesen wird (86.). In Unterzahl gelingt Bregenz keine Wende mehr.

Während die Grazer auf Rang 14 vorrücken, ist Bregenz weiterhin siegloser Letzter.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

Diese ÖFB-Kicker stehen noch ohne Verein da