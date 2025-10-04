In der ADMIRAL 2. Liga feiert Rapid II am neunten Spieltag einen späten 1:0-Heimsieg über die Kapfenberger SV.

In einer lange Zeit torlosen Partie im Allianz Stadion sorgt Dalibor Velimirovic per Elfmeter für die späte Entscheidung (87.).

Von Beginn an hat die Elf von Trainer Jürgen Kerber leichte Feldvorteile und zeigt mehr Initiative. Die Wiener bemühen sich, die Abwehr der Gäste zu durchbrechen, kommen aber nur selten zu klaren Chancen. Ein erster Warnschuss von David Berger verfehlt sein Ziel (9.).

Die Gäste aus der Steiermark versuchen durch Meletios Miskovic Nadelstiche zu setzen, dessen Schuss geht jedoch ebenfalls am Tor vorbei (23.).

Rapid II bleibt das aktivere Team, kann aber aus mehr Ballbesitz und mehreren Eckbällen kein Kapital schlagen. Auch ein Versuch von Lorenz Szladits findet nicht den Weg ins Tor (33.), weshalb es torlos in die Kabinen geht.

Velimirovic entscheidet vom Punkt

Nach dem Seitenwechsel setzt sich das Spielgeschehen zunächst unverändert fort. Rapid II drängt auf die Führung, doch die Truppe von Vladimir Petrovic steht defensiv weiterhin gut organisiert. Lorenz Szladits prüft in der 62. Minute den Kapfenberger Schlussmann, findet in ihm aber seinen Meister.

Lange Zeit deutet alles auf eine Punkteteilung hin, ehe die Schlussphase turbulent wird: In der 87. Minute zeigt Schiedsrichter Markus Greinecker auf den Elfmeterpunkt. Dalibor Velimirovic übernimmt die Verantwortung und verwandelt sicher.

Damit konnte Rapid II aus den letzten drei Spielen sieben Punkte holen und sich mit nun neun Zählern als Zwölfter etwas vom Tabellenende absetzen. Kapfenberg verliert zum dritten Mal in Folge, liegt auf Rang neun (zwölf Punkte).

